Сваи Сервис

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Сваи Сервис

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:30

Ребята, кто сейчас на начальном этапе строительства, хочу посоветовать вам хороший магазин "Сваи Сервис", в котором продаются винтовые сваи для фундамента. Я его случайно нашел в интернете и мне понравился выбор и цены, уже применил сваи в работе, качество отличное. Кому интересно, вот ссылка https://svai-servis.ru/ на официальный сайт магазина. Для заказа звоните по номеру 8 (495) 128-24-36 или пишите на почту info@svai-servis.ru.
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