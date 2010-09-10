Отводы на трубы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Отводы на трубы

Сообщение РусланР » Сегодня, 10:11

Раньше все для труб, в том числе и покупал в обычном строительном магазине, но со временем качество их товара упало, а вот цена наоборот — выросла. И мне посоветовали, заглянуть на сайт компании Красноярский Завод Деталей Трубопроводов У них в каталогах реально много различных вариантов товаров по разным ценам. И я недавно сделал заказ на отводы на трубы Там, кстати, довольно-таки низкие цены.
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