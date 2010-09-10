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derigor Гость RZN.info Сообщения: 65 Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30 Re: Отводы на трубы Цитата Сообщение derigor » Сегодня, 14:36 gonchar84 писал(а): Подскажите ещё пару вариантов, где можно арматуру такого плана найти.



Сейчас в принципе нет проблем с поиском необходимой трубопроводной арматуры, т.к. предложение на рынке просто колоссальное. Я когда в прошлый раз искал себе сетчатые фильтры, то практически сразу наткнулся на эту Сейчас в принципе нет проблем с поиском необходимой трубопроводной арматуры, т.к. предложение на рынке просто колоссальное. Я когда в прошлый раз искал себе сетчатые фильтры, то практически сразу наткнулся на эту https://makipa.ru/product-category/zapornaya-i-reguliruyushhaya-armatura/setchatye-filtry/ компанию. Собственно, там всё и заказал, т.к. цена меня полностью устроила. Вернуться к началу

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