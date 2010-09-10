Отводы на трубы
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Отводы на трубы
Раньше все для труб, в том числе и покупал в обычном строительном магазине, но со временем качество их товара упало, а вот цена наоборот — выросла. И мне посоветовали, заглянуть на сайт компании Красноярский Завод Деталей Трубопроводов У них в каталогах реально много различных вариантов товаров по разным ценам. И я недавно сделал заказ на отводы на трубы Там, кстати, довольно-таки низкие цены.
Re: Отводы на трубы
Подскажите ещё пару вариантов, где можно арматуру такого плана найти.
Re: Отводы на трубы
gonchar84 писал(а):Подскажите ещё пару вариантов, где можно арматуру такого плана найти.
Сейчас в принципе нет проблем с поиском необходимой трубопроводной арматуры, т.к. предложение на рынке просто колоссальное. Я когда в прошлый раз искал себе сетчатые фильтры, то практически сразу наткнулся на эту https://makipa.ru/product-category/zapornaya-i-reguliruyushhaya-armatura/setchatye-filtry/ компанию. Собственно, там всё и заказал, т.к. цена меня полностью устроила.
Re: Отводы на трубы
Ну да, предложение и правда широкое, только кому доверять не ясно.
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