Отводы на трубы

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 90
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Отводы на трубы

Сообщение РусланР » 31 янв 2020, 10:11

Раньше все для труб, в том числе и покупал в обычном строительном магазине, но со временем качество их товара упало, а вот цена наоборот — выросла. И мне посоветовали, заглянуть на сайт компании Красноярский Завод Деталей Трубопроводов У них в каталогах реально много различных вариантов товаров по разным ценам. И я недавно сделал заказ на отводы на трубы Там, кстати, довольно-таки низкие цены.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Отводы на трубы

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:04

Подскажите ещё пару вариантов, где можно арматуру такого плана найти.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Отводы на трубы

Сообщение derigor » Сегодня, 14:36

gonchar84 писал(а):Подскажите ещё пару вариантов, где можно арматуру такого плана найти.


Сейчас в принципе нет проблем с поиском необходимой трубопроводной арматуры, т.к. предложение на рынке просто колоссальное. Я когда в прошлый раз искал себе сетчатые фильтры, то практически сразу наткнулся на эту https://makipa.ru/product-category/zapornaya-i-reguliruyushhaya-armatura/setchatye-filtry/ компанию. Собственно, там всё и заказал, т.к. цена меня полностью устроила.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Отводы на трубы

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 14:58

Ну да, предложение и правда широкое, только кому доверять не ясно.
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