TRX
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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TRX
Я занимаюсь в зале. Результат потрясающий, тело подтянулось, стало намного выносливее. За счет того, что приходилось все время держать баланс, все мышцы работали и были в тонусе. Всем рекомендую данную тренировку https://fightfamily.com.ua/training/boxtraining
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