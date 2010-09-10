TRX

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

TRX

Сообщение parma » Сегодня, 17:18

Я занимаюсь в зале. Результат потрясающий, тело подтянулось, стало намного выносливее. За счет того, что приходилось все время держать баланс, все мышцы работали и были в тонусе. Всем рекомендую данную тренировку https://fightfamily.com.ua/training/boxtraining
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