Диам-Алмаз

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Диам-Алмаз

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 17:56

Магазин "Диам Алмаз" предоставляет своим клиентам широкий выбор по строительной технике. В нашем каталоге появились качественные пескоструйные аппараты, каталог можно посмотреть по ссылке - https://diam-almaz.ru/tehnika/peskostrujnye-apparaty/. Магазин находиться по адресу: Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д. 9, стр.4, этаж 1, ком 8. Для заказа звоните по номеру +7 812 413-99-88, менеджер ответит на все ваши вопросы.
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