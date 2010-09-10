Диам-Алмаз

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Диам-Алмаз

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 фев 2020, 17:56

Магазин "Диам Алмаз" предоставляет своим клиентам широкий выбор по строительной технике. В нашем каталоге появились качественные пескоструйные аппараты, каталог можно посмотреть по ссылке - https://diam-almaz.ru/tehnika/peskostrujnye-apparaty/. Магазин находиться по адресу: Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д. 9, стр.4, этаж 1, ком 8. Для заказа звоните по номеру +7 812 413-99-88, менеджер ответит на все ваши вопросы.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Диам-Алмаз

Сообщение Haminahu » 05 фев 2020, 16:57

у вас проблемы с орфографией
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Диам-Алмаз

Сообщение polpol » Сегодня, 17:27

Сколько будет стоить доставка из москвы до рязани (200 км)?
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