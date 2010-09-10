Диам-Алмаз
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Диам-Алмаз
Магазин "Диам Алмаз" предоставляет своим клиентам широкий выбор по строительной технике. В нашем каталоге появились качественные пескоструйные аппараты, каталог можно посмотреть по ссылке - https://diam-almaz.ru/tehnika/peskostrujnye-apparaty/. Магазин находиться по адресу: Москва, 2-ой проезд Перова Поля, д. 9, стр.4, этаж 1, ком 8. Для заказа звоните по номеру +7 812 413-99-88, менеджер ответит на все ваши вопросы.
Re: Диам-Алмаз
у вас проблемы с орфографией
Re: Диам-Алмаз
Сколько будет стоить доставка из москвы до рязани (200 км)?
Re: Диам-Алмаз
Я не часто, но все же бывает заказываю доставку для ресторана в компании GarantBox. У них ответственные курьеры, которые всегда вовремя привозят заказы. Если нужна доставка еды, просто заполни форму и укажи в ней всю необходимую информацию https://garantbox.ru/delivery-restaurants На сайте есть дополнительная информация, в которой можно ознакомиться с дополнительными интересующими вопросами, ну или связаться с менеджером.
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