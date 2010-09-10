виды язвы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
виды язвы
Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Re: виды язвы
ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
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