виды язвы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

виды язвы

Сообщение irinakotova » 03 фев 2020, 21:28

Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: виды язвы

Сообщение Haminahu » Сегодня, 12:27

ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
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