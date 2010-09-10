виды язвы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

виды язвы

Сообщение irinakotova » 03 фев 2020, 21:28

Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: виды язвы

Сообщение Haminahu » Сегодня, 12:27

ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: виды язвы

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 15:26

irinakotova писал(а):Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?

Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.
Хотите знать точнее, вот вам статья по теме https://yazvnet.ru/drugie-vidy-yazv/yazva-kishechnika-simptomy.html.
Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.
И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей