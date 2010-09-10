виды язвы
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- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
виды язвы
Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Re: виды язвы
ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
Re: виды язвы
irinakotova писал(а):Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.
Хотите знать точнее, вот вам статья по теме https://yazvnet.ru/drugie-vidy-yazv/yazva-kishechnika-simptomy.html.
Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.
И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: виды язвы
Haminahu писал(а):ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
вот я слышала не только о ЖКТ
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