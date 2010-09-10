Kirill23 писал(а):

irinakotova писал(а): Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?

Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.Хотите знать точнее, вот вам статья по теме .Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!