виды язвы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
7 сообщений • Страница 1 из 1
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
виды язвы
Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Re: виды язвы
ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
Re: виды язвы
irinakotova писал(а):Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.
Хотите знать точнее, вот вам статья по теме https://yazvnet.ru/drugie-vidy-yazv/yazva-kishechnika-simptomy.html.
Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.
И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: виды язвы
Haminahu писал(а):ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
вот я слышала не только о ЖКТ
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: виды язвы
Kirill23 писал(а):irinakotova писал(а):Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.
Хотите знать точнее, вот вам статья по теме .
Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.
И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!
ого! не думала, что в армии все так плохо
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: виды язвы
Да, язвы могут развиваться практически на любом участке ЖКТ, Я даже больше вам скажу, не только ЖКТ! Есть язвы на венах, есть язвы на шейке матки (как чаще их называют эрозии).
но если говорить сугубо о системе пищеварения, то язвы желудка серьезно отличается от той же язвы кишечника. Разные будут и симптомы, и методы лечения и их устранения!
Вот тут на мед сайте https://bolitzheludok.ru/yazva/ есть много информации о разных видах язв!
но если говорить сугубо о системе пищеварения, то язвы желудка серьезно отличается от той же язвы кишечника. Разные будут и симптомы, и методы лечения и их устранения!
Вот тут на мед сайте https://bolitzheludok.ru/yazva/ есть много информации о разных видах язв!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 105
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: виды язвы
Вот у меня проблемы с желудком, в последнее время постоянно болит. Что нужно делать?
7 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Медицина и здоровье»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость