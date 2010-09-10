виды язвы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

виды язвы

Сообщение irinakotova » 03 фев 2020, 21:28

Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: виды язвы

Сообщение Haminahu » 05 фев 2020, 12:27

ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: виды язвы

Сообщение Kirill23 » 05 фев 2020, 15:26

irinakotova писал(а):Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?

Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.
Хотите знать точнее, вот вам статья по теме https://yazvnet.ru/drugie-vidy-yazv/yazva-kishechnika-simptomy.html.
Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.
И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: виды язвы

Сообщение irinakotova » 14 фев 2020, 15:18

Haminahu писал(а):ну насколько я знаю, язвы могут открываться в любом участке ЖКТ

вот я слышала не только о ЖКТ
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: виды язвы

Сообщение irinakotova » 14 фев 2020, 16:32

Kirill23 писал(а):
irinakotova писал(а):Чем язва кишечника отличается от язвы желудка?

Конечно отличается. Тут как бы и локализация другая, и симптоматика немного отличается.
Хотите знать точнее, вот вам статья по теме .
Я заработал себе язву (как и многие) в армии. Было неприятно потом пару лет еще страдать. Теперь постоянно слежу за питанием, чтобы не было рецидива.
И вообще с любой язвой я шутить не советую. И если есть подозрения на это заболевание, начинать обследоваться и лечиться!

ого! не думала, что в армии все так плохо
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: виды язвы

Сообщение Надежда 79 » 14 фев 2020, 19:14

Да, язвы могут развиваться практически на любом участке ЖКТ, Я даже больше вам скажу, не только ЖКТ! Есть язвы на венах, есть язвы на шейке матки (как чаще их называют эрозии).
но если говорить сугубо о системе пищеварения, то язвы желудка серьезно отличается от той же язвы кишечника. Разные будут и симптомы, и методы лечения и их устранения!
Вот тут на мед сайте https://bolitzheludok.ru/yazva/ есть много информации о разных видах язв!
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 308
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: виды язвы

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 фев 2020, 16:22

Вот у меня проблемы с желудком, в последнее время постоянно болит. Что нужно делать?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: виды язвы

Сообщение Яно4ка » 26 фев 2020, 18:07

Ну для начала Вам нужно записаться к врачу и пройти обследование. Сначала необходимо понять в чем проблема, и только потом можно приступить к лечению. Пройдите гастроскопию желудка . В клинике GMS есть новейшее оборудование, с которым Ваш желудок детально рассмотрят. После такого обследования не возможно, не поставить диагноза. Результат выдается в тот же день и провести процедуру можно совершено без боли, для этого Вас погрузят в медикаментозный сон. Это совершенно безопасно, сама проходила данное обследование.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: виды язвы

Сообщение Максюта1 » 28 фев 2020, 19:12

у мужа тоже язва была
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 164
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя staspavlov777

Re: виды язвы

Сообщение staspavlov777 » 51 минуту назад

У моей жены было серьезное заболевание, и никакая клиника не могла ничем помочь. Я не знал что делать, в интернете нашел отзывы https://gadalka-otziv.ru о гадалок, целителей и прочих. Все равно было нечего терять и я решил записаться на сеанс к целителю, и это реально помогло. До сих пор не вериться, но факт остается фактом!
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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