Немецкий язык
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Немецкий язык
Посоветуйте хорошие курсы для ребенка.
- typical_ryazanets
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34
Re: Немецкий язык
сколько лет чаду?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Немецкий язык
По поводу детских занятий вам ничего не скажу, но можете посмотреть на этом сайте онлайн-курсов по немецкому языку https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/ . Я здесь проходил обучение, так как для меня это было удобно, не выходя из дома. Преподаватели имеют высокий профессионализм и доходчиво объясняют и с ними легко запоминаются грамматические правила.
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