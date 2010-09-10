Немецкий язык

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Немецкий язык

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 фев 2020, 12:43

Посоветуйте хорошие курсы для ребенка.
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typical_ryazanets
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 05:34

Re: Немецкий язык

Сообщение typical_ryazanets » Вчера, 17:30

сколько лет чаду?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Немецкий язык

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 14:47

По поводу детских занятий вам ничего не скажу, но можете посмотреть на этом сайте онлайн-курсов по немецкому языку https://www.enlineschool.com/nemetskiy-po-skype/ . Я здесь проходил обучение, так как для меня это было удобно, не выходя из дома. Преподаватели имеют высокий профессионализм и доходчиво объясняют и с ними легко запоминаются грамматические правила.
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