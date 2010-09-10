Арендовать полноповоротный экскаватор в Москве

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Арендовать полноповоротный экскаватор в Москве

Сообщение Buneyaz » 47 минут назад

Какую компанию можете порекомендовать? Желательно с который вы лично сотрудничали. Нужна аренда полноповоротного экскаватора в Москве модели DOOSAN 225 на 10 смен (по 8 часов каждая), территориально 30 км от МКАД.
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