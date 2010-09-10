Инверторные сплит-системы
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 88
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Инверторные сплит-системы
Добрый день, кто покупал инверторные сплит-системы хорошего качества, посоветуйте куда обратиться за хорошим выбором.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Инверторные сплит-системы
В магазине Прокомфорт не смотрели? Мы у них покупали https://pro-komfort.com/kondicioneri/sp ... vertornye/ инверторные сплит системы цена без накруток и можно найти отличное качество по доступной стоимости. У нас фирма Rovex, попали на скидки и взяли его за 15К) Преимуществ много, все характеристики на деле отвечают заявленному от производителя.
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