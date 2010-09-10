Ворота
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ворота
На участке хотим поставить откатные ворота, кто знает сколько примерно они стоят и если не сложно, подскажите фирму по продаже и установки в Рязани
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ворота
Если хотите сэкономить, заказывайте откатные ворота в Рязани у компании Ворота 750. Они также занимаются установкой и помимо всего этого работают по договору, и с гарантией, сроком на 5 лет. По городу ни у кого нет таких условий и цен как у них, поверьте. Посмотрите на сайте действующий прейскурант, он примерно составлен, ведь сами понимаете, всё индивидуально.
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