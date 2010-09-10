Ворота
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ворота
На участке хотим поставить откатные ворота, кто знает сколько примерно они стоят и если не сложно, подскажите фирму по продаже и установки в Рязани
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 236
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ворота
Если хотите сэкономить, заказывайте откатные ворота в Рязани у компании Ворота 750. Они также занимаются установкой и помимо всего этого работают по договору, и с гарантией, сроком на 5 лет. По городу ни у кого нет таких условий и цен как у них, поверьте. Посмотрите на сайте действующий прейскурант, он примерно составлен, ведь сами понимаете, всё индивидуально.
Re: Ворота
Алексей Кобзарь писал(а):Если хотите сэкономить, ...
Сделай сам
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Ворота
А я у себя в гараже поставил автоматические скоростные ворота https://alumdevelop.ru/vorotnye-sistemy ... ye-vorota/ Такой тип ворот отличается от других более высокой скоростью как открытия так и закрытия. Так же большим плюсом скоростных ворот является функция самовосстановления полотна. Я уже пару раз цеплял ворота и оба раза при последующем закрытии ворот происходила автоматическая заправка полотна обратно.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей