Ворота

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ворота

Сообщение Наташа Швец » 05 фев 2020, 14:11

На участке хотим поставить откатные ворота, кто знает сколько примерно они стоят и если не сложно, подскажите фирму по продаже и установки в Рязани
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 236
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ворота

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 фев 2020, 10:26

Если хотите сэкономить, заказывайте откатные ворота в Рязани у компании Ворота 750. Они также занимаются установкой и помимо всего этого работают по договору, и с гарантией, сроком на 5 лет. По городу ни у кого нет таких условий и цен как у них, поверьте. Посмотрите на сайте действующий прейскурант, он примерно составлен, ведь сами понимаете, всё индивидуально.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Ворота

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 12 мар 2020, 08:41

Алексей Кобзарь писал(а):Если хотите сэкономить, ...

Сделай сам :D :D :D
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Ворота

Сообщение polpol » Сегодня, 10:20

А я у себя в гараже поставил автоматические скоростные ворота https://alumdevelop.ru/vorotnye-sistemy ... ye-vorota/ Такой тип ворот отличается от других более высокой скоростью как открытия так и закрытия. Так же большим плюсом скоростных ворот является функция самовосстановления полотна. Я уже пару раз цеплял ворота и оба раза при последующем закрытии ворот происходила автоматическая заправка полотна обратно.
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