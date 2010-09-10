Ворота

Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 432
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ворота

Сообщение Наташа Швец » 05 фев 2020, 14:11

На участке хотим поставить откатные ворота, кто знает сколько примерно они стоят и если не сложно, подскажите фирму по продаже и установки в Рязани
Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 659
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ворота

Сообщение Алексей Кобзарь » 14 фев 2020, 10:26

Если хотите сэкономить, заказывайте откатные ворота в Рязани у компании Ворота 750. Они также занимаются установкой и помимо всего этого работают по договору, и с гарантией, сроком на 5 лет. По городу ни у кого нет таких условий и цен как у них, поверьте. Посмотрите на сайте действующий прейскурант, он примерно составлен, ведь сами понимаете, всё индивидуально.
ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 635
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Ворота

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 12 мар 2020, 08:41

Алексей Кобзарь писал(а):Если хотите сэкономить, ...

Сделай сам :D :D :D
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: Ворота

Сообщение viktorcok » Сегодня, 08:24

Когда встал вопрос выбора ворот для моего загородного участка, я решил остановиться на откатных воротах. Этот вариант показался мне классическим и наиболее целесообразным решением для организации въезда на мою территорию. Во-первых, они компактны и не требуют большого пространства перед участком для открытия. Ворота плавно скользят вдоль забора, освобождая максимум площади перед моим домиком. Это было важным фактором, учитывая небольшой размер придомового участка. Во-вторых, я обратил внимание на долговечность и надежность конструкции. Металлическое полотно и качественный роликовый механизм гарантируют долгую службу и устойчивы к воздействию непогоды. К тому же простота конструкции означает минимум усилий по уходу и обслуживанию. Что касается внешнего вида, то откатные ворота позволили мне придать своему участку современный и стильный облик. Возможность выбора различных вариантов отделки позволила подобрать дизайн, гармонирующий с общим видом моей усадьбы.
