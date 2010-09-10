Сообщение disman3 » 06 фев 2020, 14:08

. Автор в данной теме не будет доказывать происхождение сознания и мышления из системы ориентирования животных в пространстве: я, ориентир, цель. Достаточно констатировать факт, что люди не способны производить какие либо арифметические действия более чем с двумя одновременными величинами с записью в память мозга полученного результата действий – третью ячейку. Это и будем называть двухмерностью мышления, распространяя доказанный disman3 факт на любое логическое действие, работу нашего мозга. Так ли это важно, можно ли требовать оплаты со студентов и школьников за данное открытие?

. Если мышление двухмерно, то поскольку люди в отношениях между собой опираются на социальную иерархию, получаем пятимерную систему оценок всего и вся. Из-за большой численности населения личность считает, что находится по отношению к кому-то «изгою» намного выше, но одновременно существенно ниже мифического «героя». Сравнивая и сопоставляя выстраиваем длинную лестницу оценок, что из-за двухмерности мышления приводит к их объединению. Получаем относительно собственной личности пять уровней: какой-то недостижимый «герой», моё ближайшее окружение чуть выше и ниже, я, последний в иерархии «изгой». Причём принцип двухмерности мышления работает, т.к. мы можем «смотреть» и сравнивать относительно себя либо только в верх, либо только в низ социальной лестницы.

. Почему же так важно осознавать последствия двухмерности мышления, приводящее для возможности сравнения себя с кем либо ещё к объединению всех положительных критериев личности в какое-то единое целое? А что такое любовь, семья или профессия, как не объединение множества необходимых качеств в какое-то неразделимое и точно неописуемое целое!

. Например, благодаря двухмерности мышления становится невозможным сравнение любимого человека с кем-то ещё. Сиюминутно существует лишь сумма всех положительных качеств противоположного пола знакомых нам других личностей в виде "героя".



Продолжение следует…