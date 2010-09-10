Двухмерность мышления – откуда и зачем?
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Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. Автор в данной теме не будет доказывать происхождение сознания и мышления из системы ориентирования животных в пространстве: я, ориентир, цель. Достаточно констатировать факт, что люди не способны производить какие либо арифметические действия более чем с двумя одновременными величинами с записью в память мозга полученного результата действий – третью ячейку. Это и будем называть двухмерностью мышления, распространяя доказанный disman3 факт на любое логическое действие, работу нашего мозга. Так ли это важно, можно ли требовать оплаты со студентов и школьников за данное открытие?
. Если мышление двухмерно, то поскольку люди в отношениях между собой опираются на социальную иерархию, получаем пятимерную систему оценок всего и вся. Из-за большой численности населения личность считает, что находится по отношению к кому-то «изгою» намного выше, но одновременно существенно ниже мифического «героя». Сравнивая и сопоставляя выстраиваем длинную лестницу оценок, что из-за двухмерности мышления приводит к их объединению. Получаем относительно собственной личности пять уровней: какой-то недостижимый «герой», моё ближайшее окружение чуть выше и ниже, я, последний в иерархии «изгой». Причём принцип двухмерности мышления работает, т.к. мы можем «смотреть» и сравнивать относительно себя либо только в верх, либо только в низ социальной лестницы.
. Почему же так важно осознавать последствия двухмерности мышления, приводящее для возможности сравнения себя с кем либо ещё к объединению всех положительных критериев личности в какое-то единое целое? А что такое любовь, семья или профессия, как не объединение множества необходимых качеств в какое-то неразделимое и точно неописуемое целое!
. Например, благодаря двухмерности мышления становится невозможным сравнение любимого человека с кем-то ещё. Сиюминутно существует лишь сумма всех положительных качеств противоположного пола знакомых нам других личностей в виде "героя".
Продолжение следует…
. Если мышление двухмерно, то поскольку люди в отношениях между собой опираются на социальную иерархию, получаем пятимерную систему оценок всего и вся. Из-за большой численности населения личность считает, что находится по отношению к кому-то «изгою» намного выше, но одновременно существенно ниже мифического «героя». Сравнивая и сопоставляя выстраиваем длинную лестницу оценок, что из-за двухмерности мышления приводит к их объединению. Получаем относительно собственной личности пять уровней: какой-то недостижимый «герой», моё ближайшее окружение чуть выше и ниже, я, последний в иерархии «изгой». Причём принцип двухмерности мышления работает, т.к. мы можем «смотреть» и сравнивать относительно себя либо только в верх, либо только в низ социальной лестницы.
. Почему же так важно осознавать последствия двухмерности мышления, приводящее для возможности сравнения себя с кем либо ещё к объединению всех положительных критериев личности в какое-то единое целое? А что такое любовь, семья или профессия, как не объединение множества необходимых качеств в какое-то неразделимое и точно неописуемое целое!
. Например, благодаря двухмерности мышления становится невозможным сравнение любимого человека с кем-то ещё. Сиюминутно существует лишь сумма всех положительных качеств противоположного пола знакомых нам других личностей в виде "героя".
Продолжение следует…
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
Нами установлен факт двухмерности мышления, что мы можем проводить логические действия только с двумя одновременными математическими величинами, но «почему-то» существует и какая-то третья ячейка памяти с результатом действий. Нет ли в подобных выкладках несуразности?
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А каким образом мы мысленно что-то считаем, ориентируемся в пространстве? От двух половин мозга приходит различная информация и складывается в единую «картинку». Не утомляя жителей форума физиологией происхождения отметим, что благодаря зрительному перекрёсту «картинка» от правого и левого глаза дублируется в «третьей ячейке» (рис.124 - середина, рисунок ниже). Благодаря частичному дублированию в половинах мозга происходит их тесная взаимосвязь, и мы осознаём увиденное как один объект несмотря на то, что углы зрения от разных глаз не совсем совпадают между собой.
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А каким образом мы мысленно что-то считаем, ориентируемся в пространстве? От двух половин мозга приходит различная информация и складывается в единую «картинку». Не утомляя жителей форума физиологией происхождения отметим, что благодаря зрительному перекрёсту «картинка» от правого и левого глаза дублируется в «третьей ячейке» (рис.124 - середина, рисунок ниже). Благодаря частичному дублированию в половинах мозга происходит их тесная взаимосвязь, и мы осознаём увиденное как один объект несмотря на то, что углы зрения от разных глаз не совсем совпадают между собой.
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. Опять же не вдаваясь в источники происхождения точных численных величин отметим факт, что «третья ячейка» (рис.124), где информация от неподвижных глаз дублируется, соотносится со всем видимым как 210 градусов к 30, т.е. отличаясь в семь раз и составляя 14% от общего. Мы выяснили что такое «я», что связывает половины мозга, численную величину. Осталось изучить самое интересное, что в корне перевернёт наше мировоззрение! Оказывается ячейки «2» и «3» неравновесные между собой.
. Неравновесность двухмерности мышления.
. Мышление не только двухмерно и состоит из пяти уровней оценки всего и вся, но и неравновесное То есть для нас всегда будет существовать какой-то «герой», который намного выше остальных (рис.63).
. Что бы было без фундаментального открытия неравновесности мышления, если бы оно не соответствовало действительности? Мы не могли бы сделать что-то планируемо, даже перемещаться в пространстве (я, цель, ориентир), т.к. всё время отвлекались бы на что-то ещё нам нужное из множества положительных стимулов, окружающих нас.
. Неравновесность двухмерности мышления.
. Мышление не только двухмерно и состоит из пяти уровней оценки всего и вся, но и неравновесное То есть для нас всегда будет существовать какой-то «герой», который намного выше остальных (рис.63).
. Что бы было без фундаментального открытия неравновесности мышления, если бы оно не соответствовало действительности? Мы не могли бы сделать что-то планируемо, даже перемещаться в пространстве (я, цель, ориентир), т.к. всё время отвлекались бы на что-то ещё нам нужное из множества положительных стимулов, окружающих нас.
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. А какие выводы можно сделать из факта существования неравновесности двухмерности мышления? Они настолько множественны, что disman3 благодаря этому открыл около 1000 закономерностей, называемых формулами и алгоритмами жизни людей. Для интереса привожу, по моему мнению, самый значимый из них – образование типа личности (картинка ниже с объяснением мотивировки). Далее установим численные величины ячеек мозга (рис.124), есть ли константы и плавающие величины измерения всего и вся нас окружающего(рис.63). Поймём, почему левые и правые половины мозга записывают разную информацию, есть левши и правши (самая нижняя картинка).
[Очевидно, что существует по крайней мере шесть разных типов личностей людей. Отличаясь физиологией строения тела мы по разному записываем в память значимость стимулов, имеем соответствующие стремления и ценности].
[Очевидно, что существует по крайней мере шесть разных типов личностей людей. Отличаясь физиологией строения тела мы по разному записываем в память значимость стимулов, имеем соответствующие стремления и ценности].
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