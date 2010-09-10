Сообщение disman3 » Сегодня, 15:07

две половины мозга,

оказались объединены

две симметричные ячейки памяти мозга объединяются ещё с одной.

P.S.

. В предыдущем топике изучения неравномерности двухмерного мышления с установлением «размеров» ячеек «1», «2» и «3» (рис.124) мы опирались на человеческую физиологию зрительного перекрёста Но физиология это следствие появления навыков ориентирования в пространстве, а не первопричина по которой можно судить обо всём. Как только самые первые, примитивные организмы на нашей планете увеличили свои размеры настолько, что им пришлось вместо подсплытия и погружения начать для поиска пищи странствовать по океану, то возникла плоская симметрия. А как следствие икуда при движении «туда и обратно» к какой-то цели стали заноситься одни и те же ориентиры,Представим схематично точками 1,2,3,4,5 какие-то значимые для морского обитателя положительные ориентиры, а берег с шумом прибоя, либо какое-то океанское течение в виде постоянной константы (рис. ниже).Происходит взаимосвязь участков мозга к одной и той же цели, но с разных сторон следования (красным, сиреневым, жёлтым и малиновым между вариантом движения "туда" - А и "обратно" - В). Получаем, что благодаря зрительному перекрёстуПренебрегая какими-то считанными единицами, а так же и учитывая, что у животных нет счёта и рассчитывать что-либо они могут только кратно, то приходим к пропорции: 33:16:66 (рис.124).. В следующем, последнем топике темы благодаря открытию двухмерности мышления мы докажем существование в лобных долях мозга таких понятий как профессия, семья и деньги, я.Тех, кто не любит заморачиваться могу обрадовать тем, что при движении глаз зрительный перекрест составляет уже не 30, а все 60 градусов. А следовательно 14 процентов от зрительного перекреста могут "перебрасываться" целиком в одну из половин. Получаем схожую вышеприведённой пропорцию между ячейками 36:14:64 (рис.124).