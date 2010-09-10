Сообщение disman3 » Сегодня, 11:32

не только выше и сильнее окружающих, но и ходит где того ему захочется.

Например,

Например,

. В предыдущих топиках мы выяснили, что неравновесность двухмерности мышления отношения главного к второстепенному составляет 2:1. Но мозг животного и человека это вовсе не какой-то суперкомпьютер, как нас старательно уверяют жадные до денег «умные учёные». Каждый участок коры мозга принадлежит к какому-то участку тела, либо же одному из органов чувств. Если перемещаясь к какой-то цели животное всего лишь физиологически удерживает на ней внимание, не сворачивая в сторону намного менее значимого ориентира, то люди мыслят абстрактными, не имеющими чувственных ощущений понятиями. Не исследуя причин образования лобных долей констатируем факт отсутствия её прямой взаимосвязи с телом, но присутствия подобного с ответственным за чувство равновесия мозжечком. В передней части мозга происходит интеграция всех ощущений от разных участков для понимания положения в пространстве относительно окружающего мира. И когда животные переходят к социальной иерархии, то в следствии осознания себя меньше и менее опытнее родителей, обучения и подражания им, начинают с уважением «мысленно смотреть вверх» или же снисходительно «вниз» на менее сильных и соответственно менее рослых сородичей. Постепенно происходит подмена понятия о положении тела в пространстве на высокое социальное положение лидера группы, который[Очерёдность работы участков коры мозга человека, где круги являются узнаванием. Слабые стимулы от «течения» (лево - низ и право - верх) оказываются тоже связанны между собой, но влияние их мало].. Мы выяснили, что как только животные переходят к социальным отношениям, то ответственным за принятие каких-то решений для действия становится лобная часть мозга. А чем же люди и животные отличаются между собой? Мы социальны, строим дома, имеем семью и воспитываем детей, а всё это и так есть в природе. Единственное отличие - способность накапливать и передавать знания при помощи письменности. Чем же важен последний аспект? Если бы люди не записывали бы свой опыт в виде формул, графиков и алгоритмов, которые обобщают всё сделанное предшественниками, то как бы краток в своих изречениях не был бы очередной изобретатель, то всё равно современному человеку для овладения основами пришлось бы затрачивать не одну жизнь. Кроме того, благодаря универсальному мерилу – деньгам можно не изучать всё и вся, а выбрать только какую-то одну профессию. Таким образом науки о профессиях, да деньги отделяют человека от животного мира, а вовсе не «высосанная из пальца» псевдо научная пирамида Маслоу.[И животные, и птицы хотят признания и самореализации – быть вожаками и делать когда, где и что захочется, но купить это всё, как обычно делается в Америке, нет возможности].. В силу двухмерности мышления объединять с низу два основных понятия о профессии и деньгах будет семья, одновременно являясь вершиной для ценимых и людьми, и животными секса, еды и убежища (рис.63).благодаря понятию о двухмерности мышления мы можем отделить реальных учёных от мошенников и «умных плагиаторов». Ведь каждая новая формула или график должны либо объединять как минимум (!) два своих предшественника, либо являться их родоначальником.благодаря понятию о двухмерности мышления мы можем отделить реальные профессии от выдуманных "политиками" и "бизнесменами". Каждая из любых существующих соседствует с ещё двумя смежными, являясь какой-то составной частью их ( 66 : 33 : 16) . Все профессии, подробно или же нет, можно перечислить линейно.