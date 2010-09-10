Двухмерность мышления – откуда и зачем?
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Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. Автор в данной теме не будет доказывать происхождение сознания и мышления из системы ориентирования животных в пространстве: я, ориентир, цель. Достаточно констатировать факт, что люди не способны производить какие либо арифметические действия более чем с двумя одновременными величинами с записью в память мозга полученного результата действий – третью ячейку. Это и будем называть двухмерностью мышления, распространяя доказанный disman3 факт на любое логическое действие, работу нашего мозга. Так ли это важно, можно ли требовать оплаты со студентов и школьников за данное открытие?
. Если мышление двухмерно, то поскольку люди в отношениях между собой опираются на социальную иерархию, получаем пятимерную систему оценок всего и вся. Из-за большой численности населения личность считает, что находится по отношению к кому-то «изгою» намного выше, но одновременно существенно ниже мифического «героя». Сравнивая и сопоставляя выстраиваем длинную лестницу оценок, что из-за двухмерности мышления приводит к их объединению. Получаем относительно собственной личности пять уровней: какой-то недостижимый «герой», моё ближайшее окружение чуть выше и ниже, я, последний в иерархии «изгой». Причём принцип двухмерности мышления работает, т.к. мы можем «смотреть» и сравнивать относительно себя либо только в верх, либо только в низ социальной лестницы.
. Почему же так важно осознавать последствия двухмерности мышления, приводящее для возможности сравнения себя с кем либо ещё к объединению всех положительных критериев личности в какое-то единое целое? А что такое любовь, семья или профессия, как не объединение множества необходимых качеств в какое-то неразделимое и точно неописуемое целое!
. Например, благодаря двухмерности мышления становится невозможным сравнение любимого человека с кем-то ещё. Сиюминутно существует лишь сумма всех положительных качеств противоположного пола знакомых нам других личностей в виде "героя".
Продолжение следует…
. Если мышление двухмерно, то поскольку люди в отношениях между собой опираются на социальную иерархию, получаем пятимерную систему оценок всего и вся. Из-за большой численности населения личность считает, что находится по отношению к кому-то «изгою» намного выше, но одновременно существенно ниже мифического «героя». Сравнивая и сопоставляя выстраиваем длинную лестницу оценок, что из-за двухмерности мышления приводит к их объединению. Получаем относительно собственной личности пять уровней: какой-то недостижимый «герой», моё ближайшее окружение чуть выше и ниже, я, последний в иерархии «изгой». Причём принцип двухмерности мышления работает, т.к. мы можем «смотреть» и сравнивать относительно себя либо только в верх, либо только в низ социальной лестницы.
. Почему же так важно осознавать последствия двухмерности мышления, приводящее для возможности сравнения себя с кем либо ещё к объединению всех положительных критериев личности в какое-то единое целое? А что такое любовь, семья или профессия, как не объединение множества необходимых качеств в какое-то неразделимое и точно неописуемое целое!
. Например, благодаря двухмерности мышления становится невозможным сравнение любимого человека с кем-то ещё. Сиюминутно существует лишь сумма всех положительных качеств противоположного пола знакомых нам других личностей в виде "героя".
Продолжение следует…
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
Нами установлен факт двухмерности мышления, что мы можем проводить логические действия только с двумя одновременными математическими величинами, но «почему-то» существует и какая-то третья ячейка памяти с результатом действий. Нет ли в подобных выкладках несуразности?
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А каким образом мы мысленно что-то считаем, ориентируемся в пространстве? От двух половин мозга приходит различная информация и складывается в единую «картинку». Не утомляя жителей форума физиологией происхождения отметим, что благодаря зрительному перекрёсту «картинка» от правого и левого глаза дублируется в «третьей ячейке» (рис.124 - середина, рисунок ниже). Благодаря частичному дублированию в половинах мозга происходит их тесная взаимосвязь, и мы осознаём увиденное как один объект несмотря на то, что углы зрения от разных глаз не совсем совпадают между собой.
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А каким образом мы мысленно что-то считаем, ориентируемся в пространстве? От двух половин мозга приходит различная информация и складывается в единую «картинку». Не утомляя жителей форума физиологией происхождения отметим, что благодаря зрительному перекрёсту «картинка» от правого и левого глаза дублируется в «третьей ячейке» (рис.124 - середина, рисунок ниже). Благодаря частичному дублированию в половинах мозга происходит их тесная взаимосвязь, и мы осознаём увиденное как один объект несмотря на то, что углы зрения от разных глаз не совсем совпадают между собой.
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. Опять же не вдаваясь в источники происхождения точных численных величин отметим факт, что «третья ячейка» (рис.124), где информация от неподвижных глаз дублируется, соотносится со всем видимым как 210 градусов к 30, т.е. отличаясь в семь раз и составляя 14% от общего. Мы выяснили что такое «я», что связывает половины мозга, численную величину. Осталось изучить самое интересное, что в корне перевернёт наше мировоззрение! Оказывается ячейки «2» и «3» неравновесные между собой.
. Неравновесность двухмерности мышления.
. Мышление не только двухмерно и состоит из пяти уровней оценки всего и вся, но и неравновесное То есть для нас всегда будет существовать какой-то «герой», который намного выше остальных (рис.63).
. Что бы было без фундаментального открытия неравновесности мышления, если бы оно не соответствовало действительности? Мы не могли бы сделать что-то планируемо, даже перемещаться в пространстве (я, цель, ориентир), т.к. всё время отвлекались бы на что-то ещё нам нужное из множества положительных стимулов, окружающих нас.
. Неравновесность двухмерности мышления.
. Мышление не только двухмерно и состоит из пяти уровней оценки всего и вся, но и неравновесное То есть для нас всегда будет существовать какой-то «герой», который намного выше остальных (рис.63).
. Что бы было без фундаментального открытия неравновесности мышления, если бы оно не соответствовало действительности? Мы не могли бы сделать что-то планируемо, даже перемещаться в пространстве (я, цель, ориентир), т.к. всё время отвлекались бы на что-то ещё нам нужное из множества положительных стимулов, окружающих нас.
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. А какие выводы можно сделать из факта существования неравновесности двухмерности мышления? Они настолько множественны, что disman3 благодаря этому открыл около 1000 закономерностей, называемых формулами и алгоритмами жизни людей. Для интереса привожу, по моему мнению, самый значимый из них – образование типа личности (картинка ниже с объяснением мотивировки). Далее установим численные величины ячеек мозга (рис.124), есть ли константы и плавающие величины измерения всего и вся нас окружающего(рис.63). Поймём, почему левые и правые половины мозга записывают разную информацию, есть левши и правши (самая нижняя картинка).
[Очевидно, что существует по крайней мере шесть разных типов личностей людей. Отличаясь физиологией строения тела мы по разному записываем в память значимость стимулов, имеем соответствующие стремления и ценности].
[Очевидно, что существует по крайней мере шесть разных типов личностей людей. Отличаясь физиологией строения тела мы по разному записываем в память значимость стимулов, имеем соответствующие стремления и ценности].
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. Путём логических рассуждений о двухмерности мышления мы установили, что оно неравновесное. Цель наших перемещений относительно многочисленных ориентиров, либо же какие-то размышления о чём-то конкретном на фоне множества других различных фактов, но главное всегда будет «перевешивать» всё остальное. Как же оценить размер более важной ячейки с памятью мозга над другой половиной? Можно, конечно же, сказать, что раз есть третья, объединяющая две другие ячейка с «я», составляющая 14%, то именно она и будет нести ответственность за «перевешивание» в пользу главного над второстепенным: (100% - 14%) : 2 + 14% = 57%. Мы не станем ограничиваться только такой версией, в следующем топике рассмотрим и более интересный вариант.
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Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
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. В предыдущем топике изучения неравномерности двухмерного мышления с установлением «размеров» ячеек «1», «2» и «3» (рис.124) мы опирались на человеческую физиологию зрительного перекрёста Но физиология это следствие появления навыков ориентирования в пространстве, а не первопричина по которой можно судить обо всём. Как только самые первые, примитивные организмы на нашей планете увеличили свои размеры настолько, что им пришлось вместо подсплытия и погружения начать для поиска пищи странствовать по океану, то возникла плоская симметрия. А как следствие и две половины мозга, куда при движении «туда и обратно» к какой-то цели стали заноситься одни и те же ориентиры, оказались объединены Представим схематично точками 1,2,3,4,5 какие-то значимые для морского обитателя положительные ориентиры, а берег с шумом прибоя, либо какое-то океанское течение в виде постоянной константы (рис. ниже).
Происходит взаимосвязь участков мозга к одной и той же цели, но с разных сторон следования (красным, сиреневым, жёлтым и малиновым между вариантом движения "туда" - А и "обратно" - В). Получаем, что благодаря зрительному перекрёстудве симметричные ячейки памяти мозга объединяются ещё с одной. Пренебрегая какими-то считанными единицами, а так же и учитывая, что у животных нет счёта и рассчитывать что-либо они могут только кратно, то приходим к пропорции: 33:16:66 (рис.124).
. В следующем, последнем топике темы благодаря открытию двухмерности мышления мы докажем существование в лобных долях мозга таких понятий как профессия, семья и деньги, я.
P.S. Тех, кто не любит заморачиваться могу обрадовать тем, что при движении глаз зрительный перекрест составляет уже не 30, а все 60 градусов. А следовательно 14 процентов от зрительного перекреста могут "перебрасываться" целиком в одну из половин. Получаем схожую вышеприведённой пропорцию между ячейками 36:14:64 (рис.124).
. В предыдущем топике изучения неравномерности двухмерного мышления с установлением «размеров» ячеек «1», «2» и «3» (рис.124) мы опирались на человеческую физиологию зрительного перекрёста Но физиология это следствие появления навыков ориентирования в пространстве, а не первопричина по которой можно судить обо всём. Как только самые первые, примитивные организмы на нашей планете увеличили свои размеры настолько, что им пришлось вместо подсплытия и погружения начать для поиска пищи странствовать по океану, то возникла плоская симметрия. А как следствие и две половины мозга, куда при движении «туда и обратно» к какой-то цели стали заноситься одни и те же ориентиры, оказались объединены Представим схематично точками 1,2,3,4,5 какие-то значимые для морского обитателя положительные ориентиры, а берег с шумом прибоя, либо какое-то океанское течение в виде постоянной константы (рис. ниже).
Происходит взаимосвязь участков мозга к одной и той же цели, но с разных сторон следования (красным, сиреневым, жёлтым и малиновым между вариантом движения "туда" - А и "обратно" - В). Получаем, что благодаря зрительному перекрёстудве симметричные ячейки памяти мозга объединяются ещё с одной. Пренебрегая какими-то считанными единицами, а так же и учитывая, что у животных нет счёта и рассчитывать что-либо они могут только кратно, то приходим к пропорции: 33:16:66 (рис.124).
. В следующем, последнем топике темы благодаря открытию двухмерности мышления мы докажем существование в лобных долях мозга таких понятий как профессия, семья и деньги, я.
P.S. Тех, кто не любит заморачиваться могу обрадовать тем, что при движении глаз зрительный перекрест составляет уже не 30, а все 60 градусов. А следовательно 14 процентов от зрительного перекреста могут "перебрасываться" целиком в одну из половин. Получаем схожую вышеприведённой пропорцию между ячейками 36:14:64 (рис.124).
Re: Двухмерность мышления – откуда и зачем?
. В предыдущих топиках мы выяснили, что неравновесность двухмерности мышления отношения главного к второстепенному составляет 2:1. Но мозг животного и человека это вовсе не какой-то суперкомпьютер, как нас старательно уверяют жадные до денег «умные учёные». Каждый участок коры мозга принадлежит к какому-то участку тела, либо же одному из органов чувств. Если перемещаясь к какой-то цели животное всего лишь физиологически удерживает на ней внимание, не сворачивая в сторону намного менее значимого ориентира, то люди мыслят абстрактными, не имеющими чувственных ощущений понятиями. Не исследуя причин образования лобных долей констатируем факт отсутствия её прямой взаимосвязи с телом, но присутствия подобного с ответственным за чувство равновесия мозжечком. В передней части мозга происходит интеграция всех ощущений от разных участков для понимания положения в пространстве относительно окружающего мира. И когда животные переходят к социальной иерархии, то в следствии осознания себя меньше и менее опытнее родителей, обучения и подражания им, начинают с уважением «мысленно смотреть вверх» или же снисходительно «вниз» на менее сильных и соответственно менее рослых сородичей. Постепенно происходит подмена понятия о положении тела в пространстве на высокое социальное положение лидера группы, который не только выше и сильнее окружающих, но и ходит где того ему захочется.
.
[Очерёдность работы участков коры мозга человека, где круги являются узнаванием. Слабые стимулы от «течения» (лево - низ и право - верх) оказываются тоже связанны между собой, но влияние их мало].
. Мы выяснили, что как только животные переходят к социальным отношениям, то ответственным за принятие каких-то решений для действия становится лобная часть мозга. А чем же люди и животные отличаются между собой? Мы социальны, строим дома, имеем семью и воспитываем детей, а всё это и так есть в природе. Единственное отличие - способность накапливать и передавать знания при помощи письменности. Чем же важен последний аспект? Если бы люди не записывали бы свой опыт в виде формул, графиков и алгоритмов, которые обобщают всё сделанное предшественниками, то как бы краток в своих изречениях не был бы очередной изобретатель, то всё равно современному человеку для овладения основами пришлось бы затрачивать не одну жизнь. Кроме того, благодаря универсальному мерилу – деньгам можно не изучать всё и вся, а выбрать только какую-то одну профессию. Таким образом науки о профессиях, да деньги отделяют человека от животного мира, а вовсе не «высосанная из пальца» псевдо научная пирамида Маслоу.
[И животные, и птицы хотят признания и самореализации – быть вожаками и делать когда, где и что захочется, но купить это всё, как обычно делается в Америке, нет возможности].
. В силу двухмерности мышления объединять с низу два основных понятия о профессии и деньгах будет семья, одновременно являясь вершиной для ценимых и людьми, и животными секса, еды и убежища (рис.63).
.
. Например, благодаря понятию о двухмерности мышления мы можем отделить реальных учёных от мошенников и «умных плагиаторов». Ведь каждая новая формула или график должны либо объединять как минимум (!) два своих предшественника, либо являться их родоначальником.
. Например, благодаря понятию о двухмерности мышления мы можем отделить реальные профессии от выдуманных "политиками" и "бизнесменами". Каждая из любых существующих соседствует с ещё двумя смежными, являясь какой-то составной частью их ( 66 : 33 : 16) . Все профессии, подробно или же нет, можно перечислить линейно.
.
[Очерёдность работы участков коры мозга человека, где круги являются узнаванием. Слабые стимулы от «течения» (лево - низ и право - верх) оказываются тоже связанны между собой, но влияние их мало].
. Мы выяснили, что как только животные переходят к социальным отношениям, то ответственным за принятие каких-то решений для действия становится лобная часть мозга. А чем же люди и животные отличаются между собой? Мы социальны, строим дома, имеем семью и воспитываем детей, а всё это и так есть в природе. Единственное отличие - способность накапливать и передавать знания при помощи письменности. Чем же важен последний аспект? Если бы люди не записывали бы свой опыт в виде формул, графиков и алгоритмов, которые обобщают всё сделанное предшественниками, то как бы краток в своих изречениях не был бы очередной изобретатель, то всё равно современному человеку для овладения основами пришлось бы затрачивать не одну жизнь. Кроме того, благодаря универсальному мерилу – деньгам можно не изучать всё и вся, а выбрать только какую-то одну профессию. Таким образом науки о профессиях, да деньги отделяют человека от животного мира, а вовсе не «высосанная из пальца» псевдо научная пирамида Маслоу.
[И животные, и птицы хотят признания и самореализации – быть вожаками и делать когда, где и что захочется, но купить это всё, как обычно делается в Америке, нет возможности].
. В силу двухмерности мышления объединять с низу два основных понятия о профессии и деньгах будет семья, одновременно являясь вершиной для ценимых и людьми, и животными секса, еды и убежища (рис.63).
.
. Например, благодаря понятию о двухмерности мышления мы можем отделить реальных учёных от мошенников и «умных плагиаторов». Ведь каждая новая формула или график должны либо объединять как минимум (!) два своих предшественника, либо являться их родоначальником.
. Например, благодаря понятию о двухмерности мышления мы можем отделить реальные профессии от выдуманных "политиками" и "бизнесменами". Каждая из любых существующих соседствует с ещё двумя смежными, являясь какой-то составной частью их ( 66 : 33 : 16) . Все профессии, подробно или же нет, можно перечислить линейно.
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