Сообщение Аскольд » Сегодня, 18:21

Дорогие друзья а подскажите мне, как бы можно было узнать, может на каком-нибудь портале про карту для данной приставки, которая позволяет своевременно пополнять бумажник на PlayStation очень нужно по подробнее уточнить некоторые вопросы.