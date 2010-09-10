Карта для PlayStation
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Карта для PlayStation
Дорогие друзья а подскажите мне, как бы можно было узнать, может на каком-нибудь портале про карту для данной приставки, которая позволяет своевременно пополнять бумажник на PlayStation очень нужно по подробнее уточнить некоторые вопросы.
Re: Карта для PlayStation
Привет, я конечно не особо силён в этом вопросе, но вот мой сын покупал такую карту, он рассказывал, что в таком формате в магазине можно купить карту оплаты PSN Россия по сниженной цене с доставкой на почту
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