Карта для PlayStation

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Карта для PlayStation

Сообщение Аскольд » 06 фев 2020, 18:21

Дорогие друзья а подскажите мне, как бы можно было узнать, может на каком-нибудь портале про карту для данной приставки, которая позволяет своевременно пополнять бумажник на PlayStation очень нужно по подробнее уточнить некоторые вопросы.
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Карта для PlayStation

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 22:08

Привет, я конечно не особо силён в этом вопросе, но вот мой сын покупал такую карту, он рассказывал, что в таком формате в магазине можно купить карту оплаты PSN Россия по сниженной цене с доставкой на почту
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