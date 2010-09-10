Сообщение disman3 » Вчера, 11:51

автору изобретения придётся собирать кое-какие деньги

. Существует ли минимальное количество информации, меньше предела которого невозможно передать мысль до другого человека? И да, и нет; и правда, и ложь - даже нуль и бездействие является каким-то ответом на подобный вопрос. Сформулируем это более чётко, называя квантом информации какое-то определённое направление, или же, если оно нам неизвестно, то отсутствие такового: нуль, нет, не знаю, не туда.. Почему же так важно понятие кванта информации, что за негосо студентов и школьников? Во-первых, в области такой науки как «психология» сформировался преступный костяк, составленный во времена свержения королей и знати, отстранения церкви от власти. Не желая лишаться всего наворованного у народа – собирали деньги за «знания» как и для чего жить – прежние правители решили поставить вместо себя ширму из выбранных ими же ставленников. В результате к правлению народом были допущены те, кто морочил людям головы лучше, чем это делали прежде. Строго на «научной основе» психологи прикрывали, и делают это до сих пор, своих хозяев из богатеев, превращая жизнь народа и их истинных лидеров – учёных в ад. Умные и способные ошельмовываются, любые их открытия крадутся и раздаются «государством» в бесплатных учебных заведениях, либо же вообще делается «бизнес» на платной основе без отчисления прибылей тем кто всё это изобрёл. Разоблачение ныне действующих «учёных» из психологов, а так же и их хозяев из «бизнесменов» и «политиков» главная задача реальных лидеров мира – учёных.. Во-вторых, благодаря понятию о кванте информации мы сможем не только разоблачить всех нынешних правителей, которые переняли власть у королей и церкви, но и дать возможность оценить степень способностей людей вне зависимости являются они истинными лидерами всего общества – учёными или же нет. Ведь обучаясь мы становимся способны понимать, разбираться во всё более и более сложных вещах. Таким образом знания основ психологии позволят нам СТУПЕНЧАТО ОЦЕНИТЬ насколько более ёмко и сложно способен мыслить отдельный индивидуум! От простого к сложному в популярной статье для обычных людей со школьным образованием, без каких-то там ни кому не понятно откуда взятых и каким образом подсчитанных IQ.