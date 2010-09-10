Квант информации.
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Квант информации.
. Существует ли минимальное количество информации, меньше предела которого невозможно передать мысль до другого человека? И да, и нет; и правда, и ложь - даже нуль и бездействие является каким-то ответом на подобный вопрос. Сформулируем это более чётко, называя квантом информации какое-то определённое направление, или же, если оно нам неизвестно, то отсутствие такового: нуль, нет, не знаю, не туда.
. Почему же так важно понятие кванта информации, что за него автору изобретения придётся собирать кое-какие деньги со студентов и школьников? Во-первых, в области такой науки как «психология» сформировался преступный костяк, составленный во времена свержения королей и знати, отстранения церкви от власти. Не желая лишаться всего наворованного у народа – собирали деньги за «знания» как и для чего жить – прежние правители решили поставить вместо себя ширму из выбранных ими же ставленников. В результате к правлению народом были допущены те, кто морочил людям головы лучше, чем это делали прежде. Строго на «научной основе» психологи прикрывали, и делают это до сих пор, своих хозяев из богатеев, превращая жизнь народа и их истинных лидеров – учёных в ад. Умные и способные ошельмовываются, любые их открытия крадутся и раздаются «государством» в бесплатных учебных заведениях, либо же вообще делается «бизнес» на платной основе без отчисления прибылей тем кто всё это изобрёл. Разоблачение ныне действующих «учёных» из психологов, а так же и их хозяев из «бизнесменов» и «политиков» главная задача реальных лидеров мира – учёных.
. Во-вторых, благодаря понятию о кванте информации мы сможем не только разоблачить всех нынешних правителей, которые переняли власть у королей и церкви, но и дать возможность оценить степень способностей людей вне зависимости являются они истинными лидерами всего общества – учёными или же нет. Ведь обучаясь мы становимся способны понимать, разбираться во всё более и более сложных вещах. Таким образом знания основ психологии позволят нам СТУПЕНЧАТО ОЦЕНИТЬ насколько более ёмко и сложно способен мыслить отдельный индивидуум! От простого к сложному в популярной статье для обычных людей со школьным образованием, без каких-то там ни кому не понятно откуда взятых и каким образом подсчитанных IQ.
.
. Почему же так важно понятие кванта информации, что за него автору изобретения придётся собирать кое-какие деньги со студентов и школьников? Во-первых, в области такой науки как «психология» сформировался преступный костяк, составленный во времена свержения королей и знати, отстранения церкви от власти. Не желая лишаться всего наворованного у народа – собирали деньги за «знания» как и для чего жить – прежние правители решили поставить вместо себя ширму из выбранных ими же ставленников. В результате к правлению народом были допущены те, кто морочил людям головы лучше, чем это делали прежде. Строго на «научной основе» психологи прикрывали, и делают это до сих пор, своих хозяев из богатеев, превращая жизнь народа и их истинных лидеров – учёных в ад. Умные и способные ошельмовываются, любые их открытия крадутся и раздаются «государством» в бесплатных учебных заведениях, либо же вообще делается «бизнес» на платной основе без отчисления прибылей тем кто всё это изобрёл. Разоблачение ныне действующих «учёных» из психологов, а так же и их хозяев из «бизнесменов» и «политиков» главная задача реальных лидеров мира – учёных.
. Во-вторых, благодаря понятию о кванте информации мы сможем не только разоблачить всех нынешних правителей, которые переняли власть у королей и церкви, но и дать возможность оценить степень способностей людей вне зависимости являются они истинными лидерами всего общества – учёными или же нет. Ведь обучаясь мы становимся способны понимать, разбираться во всё более и более сложных вещах. Таким образом знания основ психологии позволят нам СТУПЕНЧАТО ОЦЕНИТЬ насколько более ёмко и сложно способен мыслить отдельный индивидуум! От простого к сложному в популярной статье для обычных людей со школьным образованием, без каких-то там ни кому не понятно откуда взятых и каким образом подсчитанных IQ.
.
Re: Квант информации.
. В прошлом топике путём логических рассуждений выяснили, что минимальным количеством информации является выбор какого-то направления: да и нет, хорошо и плохо, не знаю или нуль. Но ведь этого мало для описания всего нас окружающего, что же было «упущено»? Любая информация передаётся всего лишь тремя составляющими: направление, характер и интенсивность. Характер информации познаётся и определяется нашими пятью органами чувств. Не будем отвлекаться на интенсивность, т.к. значение этой величины варьируется от разных чувств, является составной частью одного и того же объекта.
. Так что же будет служить исходными «кирпичиками» для понятия характера информации? Поскольку мы произошли от животных, то размышлять долго не имеет смысла: секс, еда и убежище. Более у примитивных животных ни чего нет.
. Почему автор взял лишь три основные составляющие потребностей животного для описания «кирпичиков» информации? Дело в том, что мышление людей, как и работа памяти мозга, имеет двухмерный характер. То есть мы можем одновременно производить какие-то действия лишь с двумя величинами с записью в третью ячейку результата: 5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16. Важно и другое, что все составляющие имеют тесную взаимосвязь, переходя в друг друга и объединяясь. В противном случае мы не смогли бы проводить какие-то действия с разнохарактерными объектами по типу арифметических.
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. Почему так важно объединение разных характеристик в единое целое? Целью создание темы было показать, что на базе низменных инстинктов можно перейти к сложным категориям быта и семьи, а потом и к профессии. Ведь всё более и более ёмкая информация позволяет мгновенно передавать всё больший объём данных, экономя нам массу времени. На базе выборочной проверки становится возможным оценить степень способности людей к обучению, т.к. «кирпичики» информации складываются в блоки, которые далее превращаются в «стены», а затем и в целое «здание». Способные мыслить категориями «здание» являются более упорными, способными, умными и дальновидными по отношению к своим подчинённым.
. Например, тех кто способен спроектировать «здание» называют учёными, а «целостный город» – гениями.
. Так что же из себя представляют «здание» и «стена» или хотя бы «блок» информации? Дискретно ли разделяются эти понятия, давая нам некие ступени социальной иерархии сообщества людей? Если бы все были гениями, как этого по щучьему велению желали К.Маркс и У.Ленин, то мы бы общались между собой лишь формулами. Но поскольку отличаемся по способностям, то начальники должны донести до подчинённого лишь то, что необходимо на насущный момент. Рассказать про какой-то вид «блока» или же какую-то определённую «стену», а то и вообще по-детски объясняя на бытовом уровне кто есть кто, куда ему идти в таком случае.
. Так что же будет служить исходными «кирпичиками» для понятия характера информации? Поскольку мы произошли от животных, то размышлять долго не имеет смысла: секс, еда и убежище. Более у примитивных животных ни чего нет.
. Почему автор взял лишь три основные составляющие потребностей животного для описания «кирпичиков» информации? Дело в том, что мышление людей, как и работа памяти мозга, имеет двухмерный характер. То есть мы можем одновременно производить какие-то действия лишь с двумя величинами с записью в третью ячейку результата: 5 + 8 + 3 = 13 + 3 = 16. Важно и другое, что все составляющие имеют тесную взаимосвязь, переходя в друг друга и объединяясь. В противном случае мы не смогли бы проводить какие-то действия с разнохарактерными объектами по типу арифметических.
.
. Почему так важно объединение разных характеристик в единое целое? Целью создание темы было показать, что на базе низменных инстинктов можно перейти к сложным категориям быта и семьи, а потом и к профессии. Ведь всё более и более ёмкая информация позволяет мгновенно передавать всё больший объём данных, экономя нам массу времени. На базе выборочной проверки становится возможным оценить степень способности людей к обучению, т.к. «кирпичики» информации складываются в блоки, которые далее превращаются в «стены», а затем и в целое «здание». Способные мыслить категориями «здание» являются более упорными, способными, умными и дальновидными по отношению к своим подчинённым.
. Например, тех кто способен спроектировать «здание» называют учёными, а «целостный город» – гениями.
. Так что же из себя представляют «здание» и «стена» или хотя бы «блок» информации? Дискретно ли разделяются эти понятия, давая нам некие ступени социальной иерархии сообщества людей? Если бы все были гениями, как этого по щучьему велению желали К.Маркс и У.Ленин, то мы бы общались между собой лишь формулами. Но поскольку отличаемся по способностям, то начальники должны донести до подчинённого лишь то, что необходимо на насущный момент. Рассказать про какой-то вид «блока» или же какую-то определённую «стену», а то и вообще по-детски объясняя на бытовом уровне кто есть кто, куда ему идти в таком случае.
Re: Квант информации.
. Чем информация «мельче», тем легче указать конкретику. Так на уроках литературы учительница подсказывает ученику какой-то очередной слог от выученного им стихотворения. Подобный вид информации не имеет по себе целостности, является составной частью чего-то общего, что называть будем намёком. Более сложный вид информации, который уже указывает на определённый вид «блока», назовём логикой мышления. Логика подразумевает сознательный выбор между несколькими вариантами какого-то одного, строго подразумевающегося. В современном обществе в экзаменационных билетах по истории государства даются 3-4 готовых варианта ответа, что несколько напоминает логику, но одновременно служит и намёком на верный ответ. Более правильнее соотнести логику с каким-то лёгким для разгадки кроссвордом, где неверное слово не может совпасть с другими.
. Не будем рассматривать «стену» информации, т.к. для понимания её нужно перейти сразу же к «комнате» или же анализу. Чем выше уровень образования человека, тем больше возможных вариантов решения одной и той же задачи. Остаётся выбрать наименее затратный, но верный, что и будет служить понятием «анализ». Поскольку выгоды сразу мало очевидны, то тут могут быть и половинчатые решения. Половинчатый анализ подразумевает меньшую выгоду от возможного выбора, а половинчатость логики ещё и возможную ошибку.
. Например, склад мышления «стена» или же половинчатость логики с анализом свойственен для заведующих производствами. В большинстве случаев ими являются получившие высшее образование женщины. В преддверии секса ощущая удовольствие от изгибов тела готовы как потерять время на бесполезный труд, так и выполнять задачу понапрасну крутясь вокруг цели.
. Если анализ это удел деловых людей и директората, то произведение логики и анализа свойственен учёным. Ищутся не только новые, не изученные ранее варианты решений задачи, но и одновременно более выгодные по затратности времени и сил. Гении же объединяют усилия учёных из разных областей знаний, давая обществу всё более и более высокие уровни объёмов информации.
. Например, таблица Менделеева используется как химиками, так и физиками, что без неё развитие этих наук в современности практически невозможно.
. В следующем топике мы перейдём от словесного описания дискретности уровней информации к математическим моделям и графикам, табличности. Для интереса к теме ниже представлена таблица разделение текстовой и музыкальной информации: намёк, логика, половинчатость логики с анализом, анализ, произведение логики и анализа, совокупность произведения логики и анализа. Так услышав имя автора и название произведения мы уже знаем что и как, возникает целая гамма чувств и воспоминаний о работе гения. Если же нам автор знаком мало или же мы не знаем о какой-то определённой его работе, то пересказ или же мелодия сразу же могут подсказать будет ли это нам интересно или же нет.
. Не будем рассматривать «стену» информации, т.к. для понимания её нужно перейти сразу же к «комнате» или же анализу. Чем выше уровень образования человека, тем больше возможных вариантов решения одной и той же задачи. Остаётся выбрать наименее затратный, но верный, что и будет служить понятием «анализ». Поскольку выгоды сразу мало очевидны, то тут могут быть и половинчатые решения. Половинчатый анализ подразумевает меньшую выгоду от возможного выбора, а половинчатость логики ещё и возможную ошибку.
. Например, склад мышления «стена» или же половинчатость логики с анализом свойственен для заведующих производствами. В большинстве случаев ими являются получившие высшее образование женщины. В преддверии секса ощущая удовольствие от изгибов тела готовы как потерять время на бесполезный труд, так и выполнять задачу понапрасну крутясь вокруг цели.
. Если анализ это удел деловых людей и директората, то произведение логики и анализа свойственен учёным. Ищутся не только новые, не изученные ранее варианты решений задачи, но и одновременно более выгодные по затратности времени и сил. Гении же объединяют усилия учёных из разных областей знаний, давая обществу всё более и более высокие уровни объёмов информации.
. Например, таблица Менделеева используется как химиками, так и физиками, что без неё развитие этих наук в современности практически невозможно.
. В следующем топике мы перейдём от словесного описания дискретности уровней информации к математическим моделям и графикам, табличности. Для интереса к теме ниже представлена таблица разделение текстовой и музыкальной информации: намёк, логика, половинчатость логики с анализом, анализ, произведение логики и анализа, совокупность произведения логики и анализа. Так услышав имя автора и название произведения мы уже знаем что и как, возникает целая гамма чувств и воспоминаний о работе гения. Если же нам автор знаком мало или же мы не знаем о какой-то определённой его работе, то пересказ или же мелодия сразу же могут подсказать будет ли это нам интересно или же нет.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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