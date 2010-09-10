Сообщение disman3 » Сегодня, 12:51

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Например,

. В прошлом топике путём логических рассуждений выяснили, что минимальным количеством информации является выбор какого-то направления: да и нет, хорошо и плохо, не знаю или нуль. Но ведь этого мало для описания всего нас окружающего, что же было «упущено»? Любая информация передаётся всего лишь тремя составляющими: направление, характер и интенсивность. Характер информации познаётся и определяется нашими пятью органами чувств. Не будем отвлекаться на интенсивность, т.к. значение этой величины варьируется от разных чувств, является составной частью одного и того же объекта.. Так что же будет служить исходными «кирпичиками» для понятия характера информации? Поскольку мы произошли от животных, то размышлять долго не имеет смысла: секс, еда и убежище. Более у примитивных животных ни чего нет.. Почему автор взял лишь три основные составляющие потребностей животного для описания «кирпичиков» информации? Дело в том, что мышление людей, как и работа памяти мозга, имеет двухмерный характер. То есть мы можем одновременно производить какие-то действия лишь с двумя величинами с записью в третью ячейку результата:+ 3 =+ 3 = 16. Важно и другое, что все составляющие имеют тесную взаимосвязь, переходя в друг друга и объединяясь. В противном случае мы не смогли бы проводить какие-то действия с разнохарактерными объектами по типу арифметических.. Почему так важно объединение разных характеристик в единое целое? Целью создание темы было показать, что на базе низменных инстинктов можно перейти к сложным категориям быта и семьи, а потом и к профессии. Ведь всё более и более ёмкая информация позволяет мгновенно передавать всё больший объём данных, экономя нам массу времени. На базе выборочной проверки становится возможным оценить степень способности людей к обучению, т.к. «кирпичики» информации складываются в блоки, которые далее превращаются в «стены», а затем и в целое «здание». Способные мыслить категориями «здание» являются более упорными, способными, умными и дальновидными по отношению к своим подчинённым.тех кто способен спроектировать «здание» называют учёными, а «целостный город» – гениями.. Так что же из себя представляют «здание» и «стена» или хотя бы «блок» информации? Дискретно ли разделяются эти понятия, давая нам некие ступени социальной иерархии сообщества людей? Если бы все были гениями, как этого по щучьему велению желали К.Маркс и У.Ленин, то мы бы общались между собой лишь формулами. Но поскольку отличаемся по способностям, то начальники должны донести до подчинённого лишь то, что необходимо на насущный момент. Рассказать про какой-то вид «блока» или же какую-то определённую «стену», а то и вообще по-детски объясняя на бытовом уровне кто есть кто, куда ему идти в таком случае.