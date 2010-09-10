Сообщение disman3 » 22 фев 2020, 15:57

люди различаются по способности воспринимать тот или иной объём информации,

Например,

Статья о термине «логика» из Википедии.

Например,

Л+Л+Л+…+Л = А

. В прошлом топике мы разделили информацию на дискретные порции: Л, 1/2Л+1/2А, А, Л*А, Л*А+Л*А, указав, чтообучаться и думать соответствующими категориями. Все исследования проводились популяризировано, позволяя на словах разобраться в разнице мышления исполнителей, заведующих производств, директората и учёных с гениями. В данном же топике мы перейдём к математическим моделям, докажем дискретность типа мышления, разберём понятие "чернорабочий" с наличием половинчатой логикой или же анализа.. Прежде чем переходить к скучной для женщин абстрактной математике и намного более интересному табличному описанию типов мышления людей вернёмся несколько назад, акцентируя внимания на отличии между исполнителями и директоратом. Ведь разница мышления требующего намёка двоечника и мыслящего формулами учёного очевидна для всех, не требует особых доказательств.. Где же та грань, когда накопив большее число вариантов решения одной и той же задачи человек превращается сначала в заведующего, а потом и в делового человека? Ведь и достаточно опытный исполнитель может выполнить поручаемое ему задание разными способами, что делает его мышление как бы похожим на директора.. Сам по себе перебор механических вариантов решения задачи не является аналитическим складом ума. Даже зная сотню способов исполнитель ни когда не станет деловым. Более того, уже в 5-7 лет разница между способами мышления очевидна, сохраняется всю жизнь с небольшими изменениями. Просмотр мультфильмов или же чтение книг с фантастическим сюжетом приводит делового в восторг, т.к. такие варианты ему ни когда не приходили в голову. Тогда как исполнителю больше нравятся погони и драки, как и он в принципе мог бы поступить. Проявляя интерес к решению задачи при помощи физической силы и всевозможных вариаций её воплощения или же к гипотетическим возможностям науки и техники навсегда разделяет ценности и стремления повзрослевших людей.какой-то из детей целый день способен играть с маленьким игрушечным автомобилем. Благодаря богатой фантазии, которая позволяет всё нас окружающее использовать в разных сферах деятельности, ему не скучно: одалживал друзьям на выходные, продавал, покупал, угонял, совершал грабежи, воевал, ремонтировал, ездил за границу, даже летал в космос подобии Гарри Поттера. Автомобиль использовался не только как транспортное средство, но и как повод для участия в социальной жизни общества под разными личинами, включая и «научную сферу» из учёных и естествоиспытателей. Другой же ребёнок, покидав многие надоевшие игрушки, устремляется бегать и прыгать с машинкой в руках, т.к. мысленно использовал все возможности езды, включая даже и ДТП с каскадёрством.. Данный топик начался с перечисления дискретных способов мышления, были даже всевозможные математические вариации описания: Л, 1/2Л+1/2А, А, Л*А, Л*А+Л*А. Соответствует ли это реалиям, либо ещё один «учёный от психологии» приводит какие-то ни кому не понятные, выдуманные абстрактные величины?Одна из главных задач логики — определить, как прийти к выводу из предпосылок, неполных данных и получить истинное знание о предмете размышления. В любой науке логика служит одним из основных инструментов.Таким образом логика представляет из себя всего лишь узнавание. Правда это касается не только вещей и людей, с чем легко справляется даже и ребёнок, но и происходящих процессов. Изобразим всё графически в виде точек, которые будут символизировать перечень каких-то характеристик единого предмета - вершины.с точки зрения логики детская загадка о двух концах и двух кольцах с находящимся посередине гвоздиком является крайне сложной задачей для узнавания предмета - ножниц, т.к. кольца носят на руках в виде украшения, а гвоздик относится к строительству. Одновременно перепутать с чем-то нет возможности даже и взрослому, т.к. к верному ответу более ни чего не подходит.. Благодаря формулировке понятия двухмерности мышления мы знаем, что люди неспособны мысленно объединять многие различные описательные характеристики какого-то предмета, а только парами. Кроме того выяснили, что существуют базовые «кирпичики» из секса, еды и убежища, которые объединяясь между собой дают более сложные понятия всего и вся нас окружающего. Таким образом получаем, что каждой верхней точке нашего будущего математического графика изображения способа мышления человека будут соответствовать минимум две точки нижних уровней. Увеличиваясь в объёме информация будет располагаться всё время всё выше и выше, пока не достигнет какого-то предела (рис.505в).В продолжении топика строго научно изучим уровни графика, что из себя представляет самая верхняя точка. Понимая о необходимости времени на размышление выясним, что же будет ординатой, какова её размерность. Пока же для интереса представим анализ в виде формулы, сознавая, что на графике всё выглядеть будет компактнее и информативнее: