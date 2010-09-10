Порча на человека

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Порча на человека

Сообщение Buneyaz » Вчера, 23:38

Есть плохой человек, который не дает нормально жить. На нормальном языке не понимает, поэтому рассматриваю вариант порчи или еще чего-нибудь более серьезного в плане магии, может кто проконсультировать по данному вопросу? Порча на разрушение здоровья указанная тут https://privorot-privorozhit.ru/kak-sde ... oveka.html имеет место быть, или выбрать какую-то другую? Что еще можно использовать в данном случае, кроме порчи на здоровье?
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