Электронная сигарета

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Электронная сигарета

Сообщение Алексей Кобзарь » 10 фев 2020, 09:35

Кто пробовал действительно с помощью этого девайса можно бросить курить?
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Электронная сигарета

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 20:53

Это один из возможных вариантов, но если нет силы воли, всегда можно вернуться к старой привычке. Мой муж настроился, что будет первое время тяжело, но благодаря электронной сигарете начал отвыкать от смол, а потом и от никотина и организм уже не требует этого. Для всего нужно время, так и тут, сразу не перестанет тянуть покурить табак, но нужно сдерживать себя,все возможно! Покупает жидкости вот в этом магазине https://vapemix.com.ua/zhidkosti-dlja-j ... h-sigaret/ , сначала покупал с никотином, постепенно уменьшая дозировку, а сейчас вовсе без него парит. Так что можете попробовать, а вдруг и у вас получиться бросить таким способом.
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