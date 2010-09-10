Электронная сигарета
А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Электронная сигарета
Кто пробовал действительно с помощью этого девайса можно бросить курить?
Re: Электронная сигарета
Это один из возможных вариантов, но если нет силы воли, всегда можно вернуться к старой привычке. Мой муж настроился, что будет первое время тяжело, но благодаря электронной сигарете начал отвыкать от смол, а потом и от никотина и организм уже не требует этого. Для всего нужно время, так и тут, сразу не перестанет тянуть покурить табак, но нужно сдерживать себя,все возможно! Покупает жидкости вот в этом магазине https://vapemix.com.ua/zhidkosti-dlja-j ... h-sigaret/ , сначала покупал с никотином, постепенно уменьшая дозировку, а сейчас вовсе без него парит. Так что можете попробовать, а вдруг и у вас получиться бросить таким способом.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя