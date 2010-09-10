А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 2 сообщения • Страница 1 из 1

Яно4ка Гость RZN.info Сообщения: 51 Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49 Re: Электронная сигарета Цитата Сообщение Яно4ка » Сегодня, 20:53 Это один из возможных вариантов, но если нет силы воли, всегда можно вернуться к старой привычке. Мой муж настроился, что будет первое время тяжело, но благодаря электронной сигарете начал отвыкать от смол, а потом и от никотина и организм уже не требует этого. Для всего нужно время, так и тут, сразу не перестанет тянуть покурить табак, но нужно сдерживать себя,все возможно! Покупает жидкости вот в этом магазине https://vapemix.com.ua/zhidkosti-dlja-j ... h-sigaret/ , сначала покупал с никотином, постепенно уменьшая дозировку, а сейчас вовсе без него парит. Так что можете попробовать, а вдруг и у вас получиться бросить таким способом. Вернуться к началу

Показать сообщения за: Все сообщения 1 день 7 дней 2 недели 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год Поле сортировки Автор Время размещения Заголовок по возрастанию по убыванию

Ответить 2 сообщения • Страница 1 из 1

Вернуться в «Хобби»