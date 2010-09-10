Крутые треки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Крутые треки

Сообщение ЯВиферон » 11 фев 2020, 12:47

Всем привет, ребята поделитесь пожалуйста со мной, кто какие песни любит слушать.. Может и что-то ля себя интересное в них найду, а то надоели одни и те же слушать, ну честное слово!
Вернуться к началу
Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Крутые треки

Сообщение Аскольд » 12 фев 2020, 17:44

Добры вечер, я например люблю слушать Фараона, не знаю почему его творчество не все ценят, я лично тащусь от него.
Вернуться к началу
Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Re: Крутые треки

Сообщение Ingritt » 18 фев 2020, 13:09

Нуу такое себе если честно, мне больше по душе приходится например группа Серебро хорошо девочки поют, или Виа Гра тоже очень талантливые девчушки.
Вернуться к началу
Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Крутые треки

Сообщение Сплинтер » Сегодня, 15:55

Доброго всем дня, а кто-то из вас вообще слышал До обеда 104 самая новая песня идеальная на мой вкус :)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость