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Алексей Кобзарь Гость RZN.info Сообщения: 91 Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18 Re: Утилизация отходов Цитата Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:55 У меня встречный вопрос! Как вы открывали СТО, зная что там будут такие отходы и не подумали о сотрудничестве с утилизирующей компанией? Это серьезный процесс, которым не все занимаются. У моего брата в Сургуте есть несколько точек СТО, так он тесто и систематически работает с компанией " Омега" https://surgut.omega-ekb.com/utilizaciya-etilenglikolya . У них есть все разрешения и техника, чтобы заниматься такой работой. Посмотрите на сайте компании, может и в вашем городе они работают? Вернуться к началу

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