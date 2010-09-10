Утилизация отходов

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Утилизация отходов

Сообщение Яно4ка » 12 фев 2020, 11:26

Скажите, к кому я могу обратиться для утилизации остатков этиленгликоля на СТО?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 91
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Утилизация отходов

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 21:55

У меня встречный вопрос! Как вы открывали СТО, зная что там будут такие отходы и не подумали о сотрудничестве с утилизирующей компанией? Это серьезный процесс, которым не все занимаются. У моего брата в Сургуте есть несколько точек СТО, так он тесто и систематически работает с компанией " Омега" https://surgut.omega-ekb.com/utilizaciya-etilenglikolya . У них есть все разрешения и техника, чтобы заниматься такой работой. Посмотрите на сайте компании, может и в вашем городе они работают?
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