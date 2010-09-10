Утилизация отходов

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Утилизация отходов

Сообщение Яно4ка » 12 фев 2020, 11:26

Скажите, к кому я могу обратиться для утилизации остатков этиленгликоля на СТО?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Утилизация отходов

Сообщение Алексей Кобзарь » 13 фев 2020, 21:55

У меня встречный вопрос! Как вы открывали СТО, зная что там будут такие отходы и не подумали о сотрудничестве с утилизирующей компанией? Это серьезный процесс, которым не все занимаются. У моего брата в Сургуте есть несколько точек СТО, так он тесто и систематически работает с компанией " Омега" https://surgut.omega-ekb.com/utilizaciya-etilenglikolya . У них есть все разрешения и техника, чтобы заниматься такой работой. Посмотрите на сайте компании, может и в вашем городе они работают?
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Утилизация отходов

Сообщение Mukoll » 12 май 2020, 09:18

оЧ полезное дело
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Утилизация отходов

Сообщение VasiLissa » Вчера, 17:52

С самого открытия работаю с компанией «Диагностик Лайн», вот ссылка https://garo.com.ua/catalogue/diagline/track-cars/ компьютерная диагностика грузовых автомобилей. Хороший выбор товара, все очень качественное без наценок. Специалисты помогут подобрать подходящую модель, учитывая все пожелания.
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