Утилизация отходов
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Утилизация отходов
Скажите, к кому я могу обратиться для утилизации остатков этиленгликоля на СТО?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 272
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Утилизация отходов
У меня встречный вопрос! Как вы открывали СТО, зная что там будут такие отходы и не подумали о сотрудничестве с утилизирующей компанией? Это серьезный процесс, которым не все занимаются. У моего брата в Сургуте есть несколько точек СТО, так он тесто и систематически работает с компанией " Омега" https://surgut.omega-ekb.com/utilizaciya-etilenglikolya . У них есть все разрешения и техника, чтобы заниматься такой работой. Посмотрите на сайте компании, может и в вашем городе они работают?
Re: Утилизация отходов
оЧ полезное дело
Re: Утилизация отходов
С самого открытия работаю с компанией «Диагностик Лайн», вот ссылка https://garo.com.ua/catalogue/diagline/track-cars/ компьютерная диагностика грузовых автомобилей. Хороший выбор товара, все очень качественное без наценок. Специалисты помогут подобрать подходящую модель, учитывая все пожелания.
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