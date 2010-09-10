Вытяжки

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Вытяжки

Сообщение Алехандро Пенгер » 12 фев 2020, 16:48

Хорошие ли наклонные вытяжки?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 98
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Вытяжки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:58

Да, это можно сказать последний писк моды. Но вот я тоже задавался вопросом какиие же они по мощности. Свою я покупал в интернет-магазине «Мойки Плюс» moykiplus.ru/katalog/bytovaya-tehnika/vytyazhki/naklonnye , из личного опыта могу сказать от дешёвых моделей нет смысла, так как они только шумят, а запахи плохо ловят. Если уже брать, то тогда хотя бы из среднего ценового сегмента.
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