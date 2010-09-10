Вытяжки
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Вытяжки
Хорошие ли наклонные вытяжки?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 98
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Вытяжки
Да, это можно сказать последний писк моды. Но вот я тоже задавался вопросом какиие же они по мощности. Свою я покупал в интернет-магазине «Мойки Плюс» moykiplus.ru/katalog/bytovaya-tehnika/vytyazhki/naklonnye , из личного опыта могу сказать от дешёвых моделей нет смысла, так как они только шумят, а запахи плохо ловят. Если уже брать, то тогда хотя бы из среднего ценового сегмента.
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