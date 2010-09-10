Ведение соцсетей

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Ведение соцсетей

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:59

В наше время инноваций и технологий, многие начинающие и опытные бизнесмены стали вести продажи в социальных сетях. Я один из таких предпринимателей, начинал всё из странички инстаграм, затем создал телеграмм канал, в итоге продаж было мало. После неудачи, я стал искать помощи в интернете и наткнулся на блог опытного маркетолога Алексея Бореалиса, в котором нашел статью "ведение соцсетей". Вот она мне и помогла наладить свой бизнес в интернете, я воспользовался всеми советами и они стали работать только в плюс.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Интернет в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей