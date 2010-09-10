Статуэтки на тему мифологии
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Статуэтки на тему мифологии
Всем приветик, мы очень любим в нашу школу скупать всевозможные старинные статуэтки в стиле мифологии, для уроков по истории, там конечно же это пользуется большим спросом. Так вот может кто знает где такие можно приобрести?
Re: Статуэтки на тему мифологии
Добрый день, так сходите на какую-нибудь барахолку.. оо там поверьте всякого подобного добра в очень большом количестве продают, так что сходите и сами убедитесь.
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