Статуэтки на тему мифологии

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Ingritt
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:45

Статуэтки на тему мифологии

Сообщение Ingritt » Вчера, 19:54

Всем приветик, мы очень любим в нашу школу скупать всевозможные старинные статуэтки в стиле мифологии, для уроков по истории, там конечно же это пользуется большим спросом. Так вот может кто знает где такие можно приобрести?
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Статуэтки на тему мифологии

Сообщение Аскольд » Сегодня, 13:35

Добрый день, так сходите на какую-нибудь барахолку.. оо там поверьте всякого подобного добра в очень большом количестве продают, так что сходите и сами убедитесь.
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Статуэтки на тему мифологии

Сообщение ЯВиферон » Сегодня, 19:08

Я скажу так, что такая драгоценность как антикварные статуэтки из фарфора с сюжетами мифологии всегда в наличии по низкой цене
И такое только в специализированных магазинах можно найти!!!
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