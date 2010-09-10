Сообщение Ingritt » Вчера, 19:54

Всем приветик, мы очень любим в нашу школу скупать всевозможные старинные статуэтки в стиле мифологии, для уроков по истории, там конечно же это пользуется большим спросом. Так вот может кто знает где такие можно приобрести?