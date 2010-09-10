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КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 21 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Re: Охрана Труда на предприятии. Цитата Сообщение КсюшаЧ » 48 минут назад

Законодательство обязывает неизменное выполнение всех пунктов, описанных законом об охране труда. сочетание актов, назначенных на сохранение состояния работников. Соответственно новому закону все компании обязаны сделать специальную оценку условий труда. При неимении специальной оценки предприятия назначают штраф, а это Вам нужно ?

Если ВЫ решили организовать все у себя , советую обратиться в компанию - СтарКонсалтинг lgo_300x320A.png (20.07 КБ) 21 просмотр Ребята, как Вам тема, про Охрану труда на предприятии, я думаю - хорошая !Законодательство обязывает неизменное выполнение всех пунктов, описанных законом об охране труда. сочетание актов, назначенных на сохранение состояния работников. Соответственно новому закону все компании обязаны сделать специальную оценку условий труда. При неимении специальной оценки предприятия назначают штраф, а это Вам нужно ?Если ВЫ решили организовать все у себя , советую обратиться в компанию - СтарКонсалтинг https://starkonsalting.ru/ , они нам все сделали, молодцы и Вам помогут в этом деле. Пользуйтесь информацией ! Вернуться к началу

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