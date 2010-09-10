Репетитор математики

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Репетитор математики

Сообщение TanyaLoy » Вчера, 17:45

Всем привет! В последнее время начала замечать, что у сына появились проблемы с математикой, решили воспользоваться услугами репетитора. Кого можете посоветовать в Киеве?
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: Репетитор математики

Сообщение karina_bogdanova » Сегодня, 02:07

TanyaLoy писал(а):Всем привет! В последнее время начала замечать, что у сына появились проблемы с математикой, решили воспользоваться услугами репетитора. Кого можете посоветовать в Киеве?


Да, хорошего репетитора найти не так-то и просто... Мы по данному вопросу обращались к услугам Ассоциации репетиторов Украины, репетитор математики оболонь киев подобрали быстро и не прогадали. Кузьмина Ольга Сергеевна имеет большой практический опыт и быстро нашла подход к ребенку, правда, пришлось ей приложить не мало усилий, чтобы закрыть все просветы в знаниях дочери, характер у нее еще тот. В общем, думайте, дело ваше.
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