Репетитор математики
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Репетитор математики
Всем привет! В последнее время начала замечать, что у сына появились проблемы с математикой, решили воспользоваться услугами репетитора. Кого можете посоветовать в Киеве?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Репетитор математики
TanyaLoy писал(а):Всем привет! В последнее время начала замечать, что у сына появились проблемы с математикой, решили воспользоваться услугами репетитора. Кого можете посоветовать в Киеве?
Да, хорошего репетитора найти не так-то и просто... Мы по данному вопросу обращались к услугам Ассоциации репетиторов Украины, репетитор математики оболонь киев подобрали быстро и не прогадали. Кузьмина Ольга Сергеевна имеет большой практический опыт и быстро нашла подход к ребенку, правда, пришлось ей приложить не мало усилий, чтобы закрыть все просветы в знаниях дочери, характер у нее еще тот. В общем, думайте, дело ваше.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость