Репетитор математики
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Репетитор математики
Всем привет! В последнее время начала замечать, что у сына появились проблемы с математикой, решили воспользоваться услугами репетитора. Кого можете посоветовать в Киеве?
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: Репетитор математики
TanyaLoy писал(а):Всем привет! В последнее время начала замечать, что у сына появились проблемы с математикой, решили воспользоваться услугами репетитора. Кого можете посоветовать в Киеве?
Да, хорошего репетитора найти не так-то и просто... Мы по данному вопросу обращались к услугам Ассоциации репетиторов Украины, репетитор математики оболонь киев подобрали быстро и не прогадали. Кузьмина Ольга Сергеевна имеет большой практический опыт и быстро нашла подход к ребенку, правда, пришлось ей приложить не мало усилий, чтобы закрыть все просветы в знаниях дочери, характер у нее еще тот. В общем, думайте, дело ваше.
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Репетитор математики
Привет. Ну, сейчас же есть рейтинги всякие, отзывы по сети, что вы никак их все не почитаете?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Репетитор математики
sasha@vera писал(а):Привет. Ну, сейчас же есть рейтинги всякие, отзывы по сети, что вы никак их все не почитаете?
Вот смотрите, что в нашей семье было, когда у сына не совсем ладилось с точными науками - математикой, а там и программированием. На работе одна из коллег посоветовала сайт bubolab.ru. Я сначала скептически отнеслась к такому, но изучив там все https://bubolab.ru/articles/programmiro ... lya-detej/ про курсы для детей, цены, преподавателей и т.д., пришла к выводу, что лучше места для подбора не найти. А уж дальше вместе с ребенком обдумывали, как заниматься:с репетиром напрямую, либо онлайн, либо групповые занятия. Дабы выбор хороший, вариантов предлагается немало. На занятия решились изначально тоже с репетиром. Но это подороже. Когда сын и будущий выпускник смог усвоить основные программы, перешли на обучение через интернет. Так и продолжаем второй год, нам все нравится.
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