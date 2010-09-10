Чехия

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Чехия

Сообщение Níell » Сегодня, 22:50

Думаю об иммиграцию в эту страну. Там много русских, да и в целом язык многие знают. Страна красивая. Иногда думаю продать свой бизнес здесь и там начать. Но думаю, что там не просто наверное его начать.
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