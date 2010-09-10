Чехия
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Чехия
Думаю об иммиграцию в эту страну. Там много русских, да и в целом язык многие знают. Страна красивая. Иногда думаю продать свой бизнес здесь и там начать. Но думаю, что там не просто наверное его начать.
Re: Чехия
Проще, чем вам кажется, тем более если у вас есть деньги. А продав свой бизнес здесь, можно начать его там. Самое главное найти что-то, что будет приносить прибыль. А это изучить надо хорошо. А как открыть бизнес в Чехии для русских можете тут прочитать к примеру https://www.goldenscreen.ru/business
Re: Чехия
А какой бизнес примеру выгодно начать в Чехии? Ведь не все же там можно. А стоит это все я подсчитал не очень дорого. Такая сумма у меня есть. Но вот хотелось бы заранее знать чем там заняться.
Re: Чехия
А обязательно там бизнес открывать, чтобы жить? Можно же работать удаленно. Ил даже освоить новую профессию. Которая там и будет востребована. Дизайнеры, тем более хорошие, везде пригодятся.
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