Сообщение Sotas » Сегодня, 02:00

А какой бизнес примеру выгодно начать в Чехии? Ведь не все же там можно. А стоит это все я подсчитал не очень дорого. Такая сумма у меня есть. Но вот хотелось бы заранее знать чем там заняться.