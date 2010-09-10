Чехия

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Чехия

Сообщение Níell » 15 фев 2020, 22:50

Думаю об иммиграцию в эту страну. Там много русских, да и в целом язык многие знают. Страна красивая. Иногда думаю продать свой бизнес здесь и там начать. Но думаю, что там не просто наверное его начать.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Чехия

Сообщение Venik » Вчера, 01:20

Проще, чем вам кажется, тем более если у вас есть деньги. А продав свой бизнес здесь, можно начать его там. Самое главное найти что-то, что будет приносить прибыль. А это изучить надо хорошо. А как открыть бизнес в Чехии для русских можете тут прочитать к примеру https://www.goldenscreen.ru/business
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Чехия

Сообщение Sotas » Вчера, 02:00

А какой бизнес примеру выгодно начать в Чехии? Ведь не все же там можно. А стоит это все я подсчитал не очень дорого. Такая сумма у меня есть. Но вот хотелось бы заранее знать чем там заняться.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Чехия

Сообщение Lionel » Вчера, 02:35

А обязательно там бизнес открывать, чтобы жить? Можно же работать удаленно. Ил даже освоить новую профессию. Которая там и будет востребована. Дизайнеры, тем более хорошие, везде пригодятся.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Чехия

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 16:59

мне кажется, Чехия - это хороший выбор!
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