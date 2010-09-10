Дачное строительство
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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Дачное строительство
Срубы бань и домов из бревна от прямого производителя.Цены на строительство зависят от размера, комплектности и сложности проекта Рубим в "чашу","лапу".Срубы от 4х3 и больше.Вся информация в нашей группе.￼Так же производим любые отделочные работы по срубам.￼☎89166756755 https://vk.com/pskovlesstroi
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