Кондиционер
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Кондиционер
Хочу купить хороший кондиционер в квартиру. Какой лучше ставить?
Re: Кондиционер
Бюджет какой?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 100
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Кондиционер
Для квартиры конечно же больше подойдет настенный кондиционер. Вы же не хотите, чтобы огромная система мешала Вам под ногами и т.д. Выбор таких кондеров совсем немаленький и в каждом свои особенности. Вот тут https://www.mitsubishi.ru/catalog/nastennye_konditsionery/ можете почитать про все модные и практичные системы. Если Вам что-то понравится, это без проблем можно купить.
3 сообщения • Страница 1 из 1
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