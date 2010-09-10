Кондиционер

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Кондиционер

Сообщение Яно4ка » 17 фев 2020, 12:48

Хочу купить хороший кондиционер в квартиру. Какой лучше ставить?
Вернуться к началу
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Кондиционер

Сообщение Buneyaz » Вчера, 07:24

Бюджет какой?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кондиционер

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 15:47

Для квартиры конечно же больше подойдет настенный кондиционер. Вы же не хотите, чтобы огромная система мешала Вам под ногами и т.д. Выбор таких кондеров совсем немаленький и в каждом свои особенности. Вот тут https://www.mitsubishi.ru/catalog/nastennye_konditsionery/ можете почитать про все модные и практичные системы. Если Вам что-то понравится, это без проблем можно купить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ремонт и отделка помещений»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость