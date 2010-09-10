Кондиционер

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Кондиционер

Сообщение Яно4ка » 17 фев 2020, 12:48

Хочу купить хороший кондиционер в квартиру. Какой лучше ставить?
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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Re: Кондиционер

Сообщение Buneyaz » 18 фев 2020, 07:24

Бюджет какой?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Кондиционер

Сообщение Алексей Кобзарь » 19 фев 2020, 15:47

Для квартиры конечно же больше подойдет настенный кондиционер. Вы же не хотите, чтобы огромная система мешала Вам под ногами и т.д. Выбор таких кондеров совсем немаленький и в каждом свои особенности. Вот тут https://www.mitsubishi.ru/catalog/nastennye_konditsionery/ можете почитать про все модные и практичные системы. Если Вам что-то понравится, это без проблем можно купить.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Кондиционер

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 11:39

Все зависит от вашего бюджета, не зная его, конечно, сложно что-то посоветовать. Вы можете присмотреться к марке Oasis, у них сейчас хорошие модели выпускаются и цены неплохие. Такая продажа сплит систем есть в магазине Про-комфорт. У них на сайте выбор обширный и есть системы под разные бюджеты.
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