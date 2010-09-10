Шкафчик в раздивалку

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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Шкафчик в раздивалку

Сообщение РусланР » 17 фев 2020, 16:46

Хочу в свой фитнес-центр заказать шкафы со скамейкой, а то у меня стоят старенькие, которые очень легко взломать.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Шкафчик в раздивалку

Сообщение Алексей Кобзарь » 17 фев 2020, 17:36

Конечно, давно уже нужно менять, если Вы хотите, чтобы к Вам люди ходили. Я понимаю, что ответственности Вы не несете за личные вещи, но все же лучше нормальные шкафчики поставить и не иметь проблем. На этом сайте посмотрите https://vrazdevalku.ru/shkafy-so-skamejkoj-hpl.html шкафы из пластика со скамейкой. Материал достаточно прочный и тем самым защищает от взлома. Просто на сайте можете оставить заявку онлайн, а если ждать не хотите, то можно сразу звонить по номеру +7 (495) 125-27-16.
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