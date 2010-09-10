Полиграф - центр детекции лжи

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Полиграф - центр детекции лжи

Сообщение klonik » Сегодня, 02:31

Полиграф - центр детекции лжи

Проверка на полиграфе по ссылке: https://dl-poligraf.ru/ - это способ рассеять пустые подозрения, обрести сильные доказательства нелояльности или неправды. Полиграф - не что иное, как детектор лжи. С данным оборудованием всегда находится правда, ложь может быть выявлена, и истина может быть обоснована.
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