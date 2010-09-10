Сделать печать на футболке

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Сделать печать на футболке

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:32

Хочу сделать своему парню подарок в виде оригинальной печати на футболке. Он сейчас в Киеве находится, где там можно заказать такую услугу?
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