Сделать печать на футболке
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Сделать печать на футболке
Хочу сделать своему парню подарок в виде оригинальной печати на футболке. Он сейчас в Киеве находится, где там можно заказать такую услугу?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 95
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Сделать печать на футболке
На сайте https://wolf.ua/ru/category/tshirt/ можете заказать футболку нужно размера и цвета и печать на ней, какую захотите. Это типография и они делаю все, что пожелает душа их клиента. Очень исполнительные ребята, не первый год на рынке. Если вам нужно будет потом это еще и доставить, то закажите курьера или договоритесь с продавцом. Это не проблема, главное, чтобы качество материала и принта было хорошее, а в этом я точно не сомневаюсь.
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